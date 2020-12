Einen Tag nach Monobob-Rang drei hat Katrin Beierl am Sonntag beim Bob-Weltcup in Igls im Zweier mit Jennifer Onasanya Rang fünf belegt. Dem Duo fehlten 1,17 Sek. auf die siegreichen Laura Nolte/Deborah Levi. Die beiden führten vor Kim Kalicki/Ann-Christin Strack (+0,30 Sek.) und Mariama Jamanka/Leonie Fiebig (+0,45) einen deutschen Triple-Sieg an. Auf Platz vier fehlten Beierl 0,04 Sekunden. Im Weltcup ist sie nach drei von sieben Rennen hinter Jamanka und Kalicki Dritte.