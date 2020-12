Bob: Beierl/Onasanya im Igls-Weltcup hinter deutschem Trio Vierte

Die in Tirol lebende Niederösterreicherin Katrin Beierl hat am Samstag mit Jennifer Onasanya beim Bob-Weltcup in Igls im Zweier Rang vier belegt. Der Rückstand nach zwei Läufen auf die siegreichen Deutschen Stephanie Schneider/Leonie Fiebig betrug 0,51 Sek. Auch die übrigen Podestplätze gingen an deutsche Duos, auf das Podest fehlten dem rot-weiß-roten Schlitten 0,28 Sek. Die gebürtige Niederländerin Onasanya hatte diese Woche die österreichische Staatsbürgerschaft erhalten.

Im Zweier-Weltcup liegt Beierl nach vier von acht Bewerben mit 778 Punkten um 42 Zähler hinter der Deutschen Kim Kalicki auf Rang zwei.