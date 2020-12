Bob: Beierl/Onasanya im Igls-Weltcup hinter deutschem Trio Vierte

Benjamin Maier bei Friedrich-Sieg im Männer-Zweier Neunter - BILD

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Männer-Bewerb ---------------------------------------------------------------------

Die in Tirol lebende Niederösterreicherin Katrin Beierl hat am Samstag mit Jennifer Onasanya beim Bob-Weltcup in Igls Rang vier belegt. Der Rückstand nach zwei Läufen auf die siegreichen Deutschen Stephanie Schneider/Leonie Fiebig betrug 0,51 Sek. Auch die übrigen Podestplätze gingen an Deutsche, auf das Podest fehlten dem rot-weiß-roten Schlitten 0,28 Sek. Im Zweier der Männer kam Benjamin Maier nach Halbzeitrang sieben auf Endrang neun (+1,34). Auch hier siegten Deutsche.

Zweier-Rekordweltmeister Francesco Friedrich/Alexander Schüller setzten sich mit Bahnrekord 0,68 Sek. vor den Letten Oskars Kimbermans/Matiss Miknis durch. Maier verpasste mir der nur elftbesten Laufzeit in Heat zwei eine bessere Platzierung. Sein Landsmann Markus Treichl kam mit Gregor Glaboniat auf Platz 19 (+2,31).

Im Zweier-Weltcup der Frauen liegt Beierl nach vier von acht Bewerben mit 778 Punkten um 42 Zähler hinter der Deutschen Kim Kalicki auf Rang zwei. Die gebürtige Niederländerin Onasanya hatte diese Woche die österreichische Staatsbürgerschaft erhalten, womit ein wichtiger Schritt zur Olympia-Teilnahme 2022 genommen ist.