Bob: Beierl-Premiere im Monobob, auch Maier auf WM-Medaille aus

Österreicher am zweiten WM-Wochenende von Altenberg mit berechtigten Hoffnungen

Am zweiten Wochenende der Bob-WM in Altenberg kommt es zu einer Premiere. Am Samstag und Sonntag fahren die Frauen - allen voran die Österreicherin Katrin Beierl - erstmals im Monobob um WM-Medaillen. Die Disziplin wurde im Hinblick auf die Olympischen Spiele 2022 in Peking ins Programm aufgenommen, um auch den Frauen zwei Rennen zu bieten. Im Vierer der Männer greift Benjamin Maier nach Edelmetall.

Im Monobob verfügt niemand über einen Materialvorteil, da mit Einheitsschlitten gefahren wird. Die Favoriten werden trotzdem die gleichen sein wie im Zweierbob, auch wenn große Erfahrungswerte noch fehlen. Beierl, die den Zweier-Weltcup bereits gewonnen hat, musste wegen ihres lädierten Knies das erste Training auslassen, ihr Start ist allerdings gesichert. "Wir haben versucht, in der einen oder anderen Kurve ihre Linie zu optimieren", sagte Nationaltrainer Wolfgang Stampfer.

Im Vierer verliefen Maiers Trainingsfahrten auf dessen erklärter Lieblingsstrecke laut Verband vielversprechend. "Maier kommt mit den durch die Eiseskälte schwierigen Bedingungen sehr gut zurecht", berichtete Stampfer. "Die Startzeiten passen, auch die Linie in der Bahn war gut. Auch bei Markus Treichl passt die Grundlinie, es haben sich aber noch einige kleine Fehler eingeschlichen."

Stampfer wollte die Erwartungen aber nicht zu hoch schrauben. "Unter die Top-Sechs sollte Benni auf alle Fälle fahren. Und natürlich wollen wir alles dafür tun, damit es in Richtung Medaillen geht. In vier Läufen kann sehr viel passieren", meinte Stampfer.