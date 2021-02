Bob: Beierl und Maier in Altenberg um WM-Medaillen

Gesamtweltcupsiegerin will angreifen

Weltcupgesamtsiegerin Katrin Beierl und Benjamin Maier gehen nach ihrer erfolgreichen Weltcupsaison auch bei der Bob-WM in Altenberg auf Spitzenplätze los. Von Freitag bis Sonntag stehen in Deutschland in je vier Läufen die Entscheidungen im Zweier auf dem Programm, jene im Vierer und im Skeleton folgen erst kommende Woche am gleichen Schauplatz.

Beierl hatte vergangenes Wochenende mit Anschieberin Jennifer Onasanya in Igls mit Rang drei als erste Österreicherin den Sieg im Gesamtweltcup fixiert. Altenberg zählt nicht zu ihren Lieblingsbahnen, im Vorjahr kam sie dort im Weltcup und bei der WM nicht über Rang neun hinaus.

Trotzdem ist sie zuversichtlich. "Auch Sigulda mag ich eigentlich nicht. Und trotzdem sind wir dort aufs Stockerl gefahren. Im Training hab ich mein Knie etwas geschont, hab vor allem auf die Linie geschaut. Im Rennen wollen wir angreifen", betonte Beierl. WM-Titelverteidigerin ist Kaillie Humphries, aber auch mit ihrer US-Landsfrau Elana Meyers Taylor und den deutschen Schlitten wird zu rechnen sein.

Maier ist nach schwierigen Trainingsläufen zurückhaltend. "Der Bewerb wird richtig schwer. Im Training hatten alle ihre Probleme, da die Bahn extrem glatt ist. Aber insgesamt liegt uns Altenberg sehr gut", so der im Weltcup im Zweier heuer zweimal drittplatzierte Tiroler, der sich im Vierer bessere Chancen ausrechnen darf. Topfavorit ist auf seiner Heimbahn der doppelte Titelverteidiger und Saisondominator Francesco Friedrich. Im Zweier geht der Deutsche auf sein bereits siebentes WM-Gold in Serie los.