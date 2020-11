Mit dem nächsten Bahnrekord und seinem vierten Weltcup-Sieg hintereinander hat der deutsche Doppel-Olympiasieger Francesco Friedrich in Sigulda noch einmal herausgeragt. Einen Tag nach dem Dreifach-Erfolg der deutschen Frauen gewann der Zweierbob-Rekordweltmeister in dominanter Art und Weise. In 49,19 Sekunden in beiden Läufen unterbot Friedrich seinen am Vortag aufgestellten Bahnrekord. Österreicher waren in Lettland nach Coronafällen im rot-weiß-roten Team keine am Start.