Bob Dylan 1970 - Offizielle Premiere der Sessions mit George Harrison

Weitere Outtakes aus der Zeit von "Self Portrait" und "New Morning" veröffentlicht (Von Wolfgang Hauptmann/APA)

Mit "Bob Dylan 1970" hat Sony Music am Freitag ein weiteres Set mit Outtakes aus der Zeit von "Self Portrait" und "New Morning" in den Handel gebracht. Eigentlich wurde die Dreifach-CD zunächst nur in stark limitierter Stückzahl aus Copyright-Gründen veröffentlicht. Nachdem der Tonträger auf diversen Plattformen horrende Preise erzielte, entschloss man sich wohl für eine preisgünstige Zweitauflage. Enthalten sind erstmal offiziell Sessions mit George Harrison.

"Self Porträt" ist eines der umstrittensten Werke der Popgeschichte: Dylan veröffentliche 1970 dieses Doppelalbum mit Coverversionen, Eigenkompositionen und Live-Aufnahmen. Stücke darauf wurden mit Streichern und Bläsern zugekleistert, Mitschnitte von Dylans Auftritt beim Isle of Wight Festival zeigen den Künstler und seine Band nicht in Bestform. Greil Marcus' Kritik im "Rolling Stone" ist längst legendär: "What is this shit?"

Was hätte Marcus erst geschrieben, wenn er "Little Moses - Take 1" gehört hätte, enthalten auf "Bob Dylan 1970"? Hier blödelt sich Dylan mit Background-Sängerinnen durch den Song - man darf herzhaft mitlachen. Längst hat "Self Portrait" mit dem Set "Another Self Portrait" im Rahmen der "Bootleg Series" eine Rehabilitation erfahren, auch die nun erschienene Sammlung bietet zahlreiche wunderbare Outtakes, etwa vom Traditional "Alberta", Johnny Cash' "Ghost Riders In The Sky" oder Elvis Presleys "Can't Help Falling In Love".

Nicht alles glänzt: Dylans Interpretation von "Yesterday" z.B. stellt kein Highlight dar, die Sessions mit George Harrison, nun erstmals komplett offiziell veröffentlicht, sind ok, aber - mit Ausnahmen - nicht essenziell. Amüsant ist es allerdings schon, wenn Dylan und der Ex-Beatle sich an "Matchbox" von Carl Perkins versuchen oder durch ein Medley aus "I Met Him On A Sunday" und "Do Doo Ron Ron" fegen. Aber im Grunde werden wohl vor allem Kompletisten mit den hier versammelten neun Dylan-Harrison-Kollaborationen Freude haben.

Wirklich lohnenswert sind weitere Outtakes von "Went To See The Gypsy", "If Not For You" (u.a. als wunderschöne Ballade), "New Morning", "Sign Of The Window" und anderen Songs, die auf "New Morning" in anderen Arrangements gelandet sind. Man erlebt Dylan auf der Suche zwischen Pop, Rock, Folk und Country. Wenn man glaubt, dank der bisherigen Ausgaben der "Bootleg Series" das Beste der Coverversionen aus den 1970er Sessions bereits gehört zu haben, dann überraschen einen hier tolle Versionen von "Spanish Is The Loving Tongue", "Thirsty Boots" und "Come All You Fair And Tender Ladies".

