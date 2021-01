Bob: EM-Dritter Maier in Igls nur 14. - Friedrich dominierte

Deutscher holte mit Tagessieg vierten Gesamtweltcupsieg - BILD

Benjamin Maier hat auf der Heim-Bahn in Innsbruck-Igls das erhoffte Top-Ergebnis klar verpasst. Der EM-Bronzemedaillengewinner im Zweierbob kassierte sich mit Anschieber Markus Sammer beim Weltcupfinale in Tirol am Samstag nur auf Rang 14. Markus Treichl und Sebastian Mitterer wurden unmittelbar dahinter 15. Der Deutsche Francesco Friedrich holte den Tagessieg und wie erwartet auch zum vierten Mal den Gesamtsieg im Zweierbob-Weltcup.

In Igls stand im Anschluss noch die Konkurrenz im Monobob der Frauen mit Katrin Beierl auf dem Programm. In Altenberg werden ab Anfang Februar noch die WM-Medaillen vergeben.

Die Lokalmatadoren Maier und Sammer zeigten im Olympia Eiskanal in beiden Läufen wieder ihre Qualitäten am Start, danach schlichen sich aber kleine Fehler ein. Nach dem ersten Durchgang noch auf dem zehnten Zwischenrang liegend, verlor Österreichs Top-Duo in der Entscheidung noch Plätze. 1,42 Sekunden fehlten schlussendlich auf den überlegenen Sieger. Die Saison beendete Maier, der wie Treichl den Auftakt corona-bedingt verpasst hatte, damit auf dem 15. Platz. Treichl klassierte sich als 20. der Gesamtwertung.

Friedrich musste in Igls nur noch ins Ziel kommen. Dem Olympiasieger war dies aber zu wenig. Der 30-Jährige fuhr in beiden Läufen Bestzeit und untermauerte damit seine Vormachtstellung. Die Letten Oskars Kibermanis/Matiss Minkis lagen als Tageszweite 0,72 Sekunden hinter dem deutschen Bob.