Bob: EM-Dritter Maier in Igls nur 14. - Friedrich dominierte

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: aktualisiert mit Monobob der Frauen ---------------------------------------------------------------------

Benjamin Maier hat auf der Heim-Bahn in Innsbruck-Igls das erhoffte Top-Ergebnis klar verpasst. Der EM-Bronzemedaillengewinner im Zweierbob klassierte sich mit Anschieber Markus Sammer beim Weltcupfinale in Tirol am Samstag nur auf Rang 14. Markus Treichl und Sebastian Mitterer wurden unmittelbar dahinter 15. Der Deutsche Francesco Friedrich holte im zwölften Saison-Rennen seinen elften Tagessieg und damit auch zum vierten Mal den Gesamtsieg im Zweierbob-Weltcup.

Die Lokalmatadore Maier und Sammer zeigten im Olympia-Eiskanal in beiden Läufen wieder ihre Qualitäten am Start, danach schlichen sich aber kleine Fehler ein. Nach dem ersten Durchgang noch auf dem zehnten Zwischenrang liegend, verlor Österreichs Top-Duo in der Entscheidung noch einige Plätze. 1,42 Sekunden fehlten schlussendlich auf den überlegenen Sieger. Die Saison beendete Maier, der wie Treichl den Auftakt corona-bedingt verpasst hatte, auf dem 15. Platz. Treichl klassierte sich als 20. der Gesamtwertung.

Natürlich würde man beim Heim-Weltcup gerne vorne mit dabei sein, meinte Nationaltrainer Wolfgang Stampfer. "Aber wir haben offenbar aus Materialsicht keine gute Abstimmung gefunden", erklärte der Ex-Bobpilot. Nun gelte die volle Konzentration der kommenden WM in Altenberg.

Katrin Beierl trat im Monobob der Frauen zum zweiten Lauf nicht mehr an. Im ersten war die Niederösterreicherin Achte gewesen. Wegen akut gewordener Knieprobleme war am Tag vor dem Weltcupfinale im Zweier, wo der Spitzenreiterin auf der Heimbahn der Gesamtsieg winkt, Schonung angesagt. "Wir mussten da in Absprache so entscheiden, denn der Zweier ist einfach wichtiger", begründete Stampfer.

Friedrich musste in Igls nur noch ins Ziel kommen. Dem Olympiasieger war dies aber zu wenig. Der 30-Jährige fuhr in beiden Läufen Bestzeit und untermauerte damit seine Vormachtstellung. Die Letten Oskars Kibermanis/Matiss Minkis lagen als Tageszweite 0,72 Sekunden hinter dem deutschen Bob.