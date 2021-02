Bob: Friedrich führte deutschen Dreifachsieg bei Zweier-WM an

Treichl landete auf Rang 13

Francesco Friedrich hat am Sonntag beim deutschen Dreifacherfolg in beeindruckender Manier seinen siebenten Zweierbob-WM-Titel in Serie geholt und ist mit seinem insgesamt zehnten WM-Coup nun alleiniger Rekordsieger. Das schaffte vor ihm noch kein Bobpilot in der 91-jährigen WM-Geschichte.

Er ließ sich auf seiner Heimbahn in Altenberg weder vom Schneechaos noch von der Weltelite beirren. Mit vier Start- und Laufbestzeiten sowie egalisiertem Startrekord von 5,11 Sekunden fuhr der Doppel-Olympiasieger mit Anschieber Alexander Schüller am Sonntag einen Vorsprung von 2,05 Sekunden auf die zweitplatzierten Johannes Lochner/Eric Franke heraus. WM-Debütant Hans-Peter Hannighofer raste mit Christian Röder noch am Schweizer Michael Vogt vorbei auf Rang drei.

Österreichs verbliebener Schlitten mit Markus Treichl und Sebastian Mitterer verbesserte sich am zweiten Tag nach vier Läufen auf Position 13. Das aussichtsreichste rot-weiß-rote Duo mit Pilot Benjamin Maier war am Samstag im zweiten Lauf zu Sturz gekommen und ans Ende des Zwischenklassements zurückgefallen. Der Tiroler und Anschieber Markus Sammer blieben zwar unverletzt, verzichteten aber auf ein Antreten am Sonntag. Der Fokus liegt auf dem Vierer-WM-Bewerb am kommenden Wochenende auf dem gleichen Schauplatz.

Im Zweier der Frauen hatte Gesamtweltcupsiegerin Katrin Beierl am Vortag die erhoffte WM-Medaille verpasst. Die Niederösterreicherin musste sich mit Anschieberin Jennifer Onasanya mit Rang sieben begnügen.