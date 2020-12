Bob: Friedrich holte schon 44. Weltcup-Sieg

Maier/Huber wegen Maier-Erkrankung nicht am Start, Treich/Glaboniat 17. - BILD

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Weltverband korrigierte seine Angaben zum Lange-Rekord ---------------------------------------------------------------------

Der nächste Rekord für Dauersieger Francesco Friedrich ist greifbar. Nach seinen Weltcupsiegen 43 und 44 in Innsbruck/Igls könnte der Zweierbob-Rekordweltmeister nun beim Heimweltcup Anfang Jänner in Winterberg den über ein Jahrzehnt bestehenden Rekord des viermaligen Olympiasiegers Andre Lange überflügeln, der in seiner beeindruckenden Karriere bis zu seinem Rücktritt 2010 45 Weltcupsiege einfuhr.

Am Sonntag kamen kurz Irritationen auf, ob der viermalige Olympiasieger 44 oder 45 Weltcupsiege eingefahren hat, da die Ergebnisse beim Weltverband nicht komplett digitalisiert sind. Bei einem Viererbob-Rennen in St. Moritz am 13. Jänner 2002 wurde US-Pilot Todd Hays jedoch nachträglich als Sieger disqualifiziert und die zeitgleichen Christian Reich (Schweiz) und Lange auf Rang eins gesetzt, da ein Dopingfall von Hays-Anschieber Paul Jovanovic bei den US-Trials am 29. Dezember 2001 bekannt wurde. Damit hat Lange 45 Siege im Weltcup geholt.

Auch in Innsbruck/Igls schraubte Doppel-Olympiasieger Friedrich an allen Bestmarken. Erst verbesserte er seinen Bahnrekord auf 51,04 Sekunden, 24 Stunden später egalisierte er zusammen mit Anschieber Alexander Schüller die neun Jahre alte Startbestmarke des Letten Oskars Melbardis von 4,96 Sekunden.

Für die österreichischen Bobs lief es auf ihrer Heimbahn am Sonntag nicht nach Wunsch, allen voran für Benjamin Maier, der mit Kristian Huber hätte starten sollen. Der Tiroler hatte allerdings in der Früh wegen einer Erkrankung (Übelkeit) seine Teilnahme abgesagt. Für den zweiten Österreich-Schlitten Markus Treichl/Gregor Glaboniat blieb mit 2,53 Sekunden Rückstand auf die Sieger nur Platz 17.

"Wir haben noch einmal die Kufen an seinem Bob gewechselt. Aber sie verlieren einfach am Start zu viel, was sich in Innsbruck ganz besonders negativ auswirkt", erklärte Nationaltrainer Wolfgang Stampfer das Ergebnis.