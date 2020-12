Bob: Katrin Beierl am Samstag erstmals im olympischen Monobob

"Spaß macht es nicht sonderlich"

Zweierbob-Pilotin Katrin Beierl begibt sich wegen der Olympischen Spiele 2022 erstmals rennmäßig allein in die Eisspur. Besonders begeistert ist die Niederösterreicherin nicht. "Bobfahren ist für mich eigentlich schon ein Teamsport." Dennoch steigt sie am Samstag (10.00 Uhr) in Winterberg in den Monobob. Der internationale Verband will die Frauenquote steigern und 2022 wird im Monobob auch um olympische Medaillen gekämpft.

Die Plätze für Olympia werden über eine Kombi-Wertung aus Zweier- und Monobob vergeben. Daher startet nun die Monobob-World-Series am Wochenende. "Spaß macht es nicht sonderlich", war Beierl, zuletzt Zweite und Vierte in Sigulda im Zweier, ehrlich. "Ich sitze zwar alleine im Sportgerät, brauche aber bis zu drei Personen, die mir helfen, den Bob rumzutragen. Der ist nicht viel leichter als ein Zweierbob", sagte Beierl. Bisher fünf Fahrten hat sie im neuen Bob in Königssee absolviert. Möglich wurde das Ganze durch die finanzielle Hilfe des Sportministeriums. "Sonst hätte es mit der Anschaffung äußerst problematisch ausgeschaut", verlautete die Wahl-Innsbruckerin.