Bob: Maier beim Weltcup in St. Moritz im Zweier Siebenter

Der zweifache EM-Medaillengewinner Benjamin Maier und sein Crewmitglied Markus Sammer haben beim Bob-Weltcup in St. Moritz den Zweierbewerb an der siebenten Stelle beendet. Die Halbzeit-Fünften verloren im zweiten Lauf noch zwei Positionen. Der Sieg ging wieder an die deutschen Rekordweltmeister Francesco Friedrich/Alexander Schüller, die sich 0,45 Sekunden vor ihren Landsleuten Johannes Lochner/Florian Bauer und 0,92 vor den Kanadiern Justin Kripps/Cam Stones durchsetzten.

Österreichs Einserbob hatte 1,43 Rückstand, das zweite Team mit Markus Treichl/Sebastian Mitterer als 17. bereits 2,72. Maier liegt in der Gesamtwertung an 16. Stelle.