Bob: Maier Dritter im Zweierbob in Königsee

Benjamin Maier ist im Zweierbob beim Weltcup in Königsee als Dritter zum zweiten Mal in dieser Saison aufs Podest gefahren. Maier musste sich mit Anschieber Kristian Huber nur den beiden deutschen Top-Bobs Francesco Friedrich und Johannes Lochner geschlagen geben. Friedrich "der Große" setzte sich bei seinem 49. Weltcupsieg 0,2 Sek. vor Lochner und schon 0,96 Sek. vor Maier durch.

Es war der letzte Zweier-Bewerb vor dem Weltcup-Abschluss in Innsbruck am kommenden Wochenende. In der Gesamtwertung geht es für die Österreicher um keine Spitzenplätze mehr, nachdem sie den Saisonauftakt in Sigulda mit den ersten vier Rennen Corona-bedingt verpasst hatten. Maier liegt hier auf Platz 15.