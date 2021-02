Bob: Maier in Altenberg im zweiten WM-Lauf gestürzt

Bobpilot Benjamin Maier ist am Samstag bei der WM in Altenberg im Zweierbewerb im zweiten Lauf gestürzt und damit ausgeschieden. Der auch schon im ersten Durchgang weit hinten gelegene Schlitten mit Anschieber Markus Sammer kippte im Mittelteil um und schlitterte durch den Kanal. Maier und Sammer konnten selbstständig aussteigen und blieben - wie auf TV-Bildern zu erahnen - offenbar unverletzt.

Die Entscheidung im Zweier ohne den im Weltcup zweimal Drittplatzierten Maier geht am Sonntag über die Bühne, jene der Frauen mit der zur Halbzeit fünfplatzierten Katrin Beierl noch am Samstagnachmittag. Der Viererbewerb ist kommende Woche am gleichen Schauplatz angesetzt.