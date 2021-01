Bob: Maier und Beierl in Winterberg um EM-Spitzenplätze

Erster Weltcup in dieser Saison mit Übersee-Schlitten - Maier konzentriert sich auf Vierer-Konkurrenz

Beim ersten Bob-Weltcup im neuen Kalenderjahr werden am Wochenende in Winterberg EM-Medaillen vergeben. Erstmals in diesem Winter steht eine Vierer-Konkurrenz auf dem Programm (Sonntag 10.00 Uhr), darauf setzt der Tiroler Benjamin Maier seinen Fokus. Der Zweier-Bewerb ist für Samstag (14.00) angesetzt. Für Katrin Beierl geht es davor (9.15, alles live ORF Sport +) um einen kontinentalen Podestrang. Aufgrund der Rückkehr der Athleten aus Übersee wird die Konkurrenz wohl enger.

Die 27-jährige Beierl tritt erneut mit der Neo-Österreicherin Jennifer Onasanya an. Die beiden haben vor zwei Jahren in Königssee EM-Bronze geholt. In der aktuellen Saison klappte es zum Auftakt als Zweite mit ihrem ersten Weltcup-Podestplatz, dazu kamen zwei vierte Plätze sowie ein fünfter Rang.

Maier wird von Nationalcoach Wolfgang Stampfer nach guten Startzeiten bei den nationalen Titelkämpfen einiges zugetraut: "Wenn sie daran anschließen können, glaube ich schon, dass sie im Spitzenfeld mitfahren können." Der 26-jährige Maier hat vor vier Jahren in Winterberg Vierer-EM-Bronze geholt, im Jahr davor in St. Moritz Silber. Markus Treichl wiederum passt diesmal wegen einiger Erkrankungen und Verletzungen in seinem Team, konzentriert sich auf die WM im Februar in Altenberg.