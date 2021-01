Bob: Nach positiven Corona-Tests keine Letten bei Winterberg-Weltcup

Die lettischen Bob-Athleten werden coronabedingt nicht am Weltcup am kommenden Wochenende in Winterberg teilnehmen. Im Team seien "einige Covid-19-Fälle" festgestellt worden, wie der nationale Bob- und Skeletonverband am Montag in Riga mitteilte. Folglich seien auch andere Athleten und Betreuer in Selbstisolation geschickt worden. Die Corona-Infektionen seien von einem Arzt des Teams bestätigt worden, das bereits nach Winterberg unterwegs gewesen sei.

Auf der Bahn im Hochsauerland wird am 9. und 10. Jänner der Bob- und Skeleton-Weltcup ausgetragen, bei dem zugleich auch die Europameister gekürt werden.