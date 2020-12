Bob: Österreichs Männer-Duos in Igls erneut schon am Start zurück

Maier im Zweier Zwölfter, Treichl 16. - Beierl bei Frauen auf Rang fünf - Deutscher Doppel- bzw. Triplesieg - BILD

Beim Bob-Weltcup in Igls hat es am Sonntag für Österreichs Zweier-Teams wie am Vortag nicht mit einem Top-Ten-Platz geklappt. Benjamin Maier/Danut Ion Moldovan wurden wie am Vortag Zwölfte (+1,24), Markus Treichl/Gregor Glaboniat kamen auf Rang 16 (+1,55). Francesco Friedrich/Thorsten Margis siegten 0,16 Sek. vor ihren deutschen Landsleuten Johannes Lochner/Christian Rasp. Bei den Frauen wurden die Lokalmatadorinnen Katrin Beierl/Jennifer Onasanya Fünfte (+1,17).

Auch da gab es einen deutschen Sieg, und zwar sogar einen dreifachen. Angeführt wurde er von Laura Nolte/Deborah Levi. Im Weltcup liegt Beierl nach drei von sieben Rennen hinter Jamanka und Kalicki Dritte." Im ersten Lauf haben wir am Start zu viel verloren. Das war im zweiten besser. Zum Glück haben wir nächstes Wochenende gleich die Chance, es besser zu machen", sagte Beierl.

Der verärgerte Chefcoach Wolfgang Stampfer äußerte sich vor allem über die Männer-Schlitten: "Der Start in das Einmaleins des Bobsports. Wenn du da schon so weit hinten bist, ist einfach nichts mehr drinnen. Es sind jetzt alle gefordert, daran intensiv zu arbeiten." Schon am nächsten Wochenende wird erneut in Igls gefahren.