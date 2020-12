Bob: Österreichs Männerteams kehren in Igls in den Weltcup zurück

Nach dem Corona-bedingten Fehlen in Sigulda

Österreichs Bobfahrer sind nach dem Corona-bedingten Fehlen beim Weltcup in Sigulda zurück im Geschehen. Die Teams von Benjamin Maier und Markus Treichl werden am Wochenende in Innsbruck/Igls am Start sein. "Alle am Montag durchgeführten Coronatests waren negativ. Die Burschen sind fit und brennen auf ihren Einsatz. Was die Leistungsfähigkeit angeht, werden wir erst im Wettkampf schlauer sein", sagte Nationaltrainer Wolfgang Stampfer.

Die Vorfreude ist freilich "riesig", wie Maier berichtete. "Natürlich sind wir auch alle etwas angespannt, weil wir noch keinen direkten Vergleich mit der internationalen Konkurrenz hatten." Treichl kämpfte im Sommer mit Verletzungen, ist nun aber bereit. "Es hat lange gedauert, wieder voll zurückzukehren. Jetzt glaube ich aber schon, dass es ganz gut laufen wird." Treichl bringt einen Bob-Prototypen zum Einsatz, der mit Unterstützung von Stampfer und einigen Firmen gebaut wurde.