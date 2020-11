Bob/Skeleton: Auch in Österreichs Team gab es positive Coronatests

Beide Bob-Teams der Männer und Skeleton-Pilot bereits auf der Heimreise aus Lettland

Nach positiven Corona-Tests im Vorfeld des Weltcup-Auftakts in Sigulda hat Österreichs Bob- und Skeletonverband (ÖBSV) einige seiner Sportler sofort nach Hause geholt. Betroffen sind beide Zweier-Bob-Teams der Männer sowie ein Skeleton-Pilot, teilte der ÖBSV am Dienstagnachmittag mit. Auch in den Teams der Schweiz und von Russland habe es positive Corona-Fälle gegeben.

"Es gab zwei Tests vor Ort, die jeweils ein positives Ergebnis für einen unserer Athleten brachten. Da der Großteil der Mannschaft dann als direkte Kontaktpersonen eingestuft wurde, ist ein Start an diesem und auch am nächsten Wochenende für unsere Herren leider nicht möglich. Katrin Beierl darf starten, da es keinen direkten Kontakt gab", wurde Bob-Nationaltrainer Wolfgang Stampfer in der ÖBSV-Aussendung zitiert.

Alle positiv getesteten Österreicher waren vorerst "vollkommen symptomfrei und fühlen sich laut eigenem Bekunden gesund". "Wir haben uns sofort entschlossen, die Sportler nach Hause zu holen. Dort werden sie ehestens neuerlich getestet und entsprechend ärztlich betreut. Die gemeinsame Anstrengung lautet nun, sie für den Heim-Weltcup in Innsbruck-Igls fit zu bekommen", hieß es seitens des ÖBSV. Die Olympia-Bahn in Tirol ist in der zweiten Dezember-Woche Weltcup-Schauplatz (Rennen von 11. bis 13.12.).