Bob/Skeleton: Innsbruck übernahm Weltcup-Finale von Peking

Das Weltcup-Finale im Bob und Skeleton wird in diesem Winter in Innsbruck/Igls statt in Peking ausgetragen. Das teilte der Weltverband (IBSF) am Freitag am Rande des Weltcups am Patscherkofel mit. Ursprünglich war das letzte Rennen als Olympia-Generalprobe Anfang März in China geplant gewesen. Der neue Termin ist nun vom 24. bis 31. Jänner.

Nach den Rodlern hatte auch der Bob- und Skeleton-Weltverband die Trainingswoche Ende Februar und den Weltcup im März 2021 in Peking gestrichen. Das Training auf der neuen Olympia-Bahn für die Winterspiele 2022 soll nun vom 5. Oktober bis zum 2. November 2021 stattfinden. Dabei erfolgt eine Trennung von Bob und Skeleton.