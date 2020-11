Bob/Skeleton: Positive Corona-Tests vor Weltcups in Lettland

Noch keine Informationen, wie viele Personen und Nationen betroffen sind

Kurz vor dem Auftakt der Weltcups im Zweierbob und im Skeleton am Ende der Woche in Sigulda (Lettland) sind Athleten positiv auf das Coronavirus getestet worden. "Wir können derzeit keine spezifischen Zahlen nennen, da dies vertrauliche Informationen sind. Aber ich kann bestätigen, dass wir Fälle konstatiert haben", sagte Renndirektorin Janika Judeika am Montagabend im lettischen Fernsehen.

Die Wettbewerbe von Freitag bis Sonntag in Sigulda finden wegen der Corona-Pandemie unter strengen Hygiene-Bedingungen in einer sogenannten Blase statt - allerdings mit weniger Teilnehmern als üblich. Dem Bericht zufolge werden in Lettland keine Athleten aus Kanada, den USA, Südkorea und China an den Start gehen.

Lettland mit seinen knapp 1,9 Millionen Einwohnern verzeichnete im Herbst einen rasanten Anstieg der Infektionsrate. Die Regierung in Riga hat deshalb zum zweiten Mal einen rund einmonatigen Notstand bis zum 6. Dezember aufgerufen. Wie bereits im Frühjahr sind dadurch das öffentliche Leben und die wirtschaftlichen Aktivitäten eingeschränkt.