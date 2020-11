Bob/Skeleton: Weltverband strich Weltcup-Finale in Peking

Nach den Rodlern hat nun auch der Bob- und Skeleton-Weltverband die Trainingswoche Ende Februar und den Weltcup im März 2021 in Peking gestrichen. Das teilte der Weltverband am Samstag auf seiner Homepage mit. Das Training auf der neuen Olympia-Bahn für die Winterspiele 2022 soll nun vom 5. Oktober bis zum 2. November 2021 stattfinden. Dabei erfolgt eine Trennung von Bob und Skeleton.

Der Ersatzort für die Austragung des Weltcup-Finals wird in der kommenden Woche am Rande des Weltcups in Innsbruck/Igls bekanntgegeben.