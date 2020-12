Die Niederösterreicherin Katrin Beierl hat wie bei der Monobob-Premiere in Winterberg auch in Innsbruck-Igls Rang drei belegt. Besser als sie waren am Samstag im Feld von nur neun Athletinnen nach zwei Läufen die Australierin Breeana Walker und Laura Nolte aus Deutschland, die 56 bzw. 12 Hundertstel schneller fuhren. Der Einzelbewerb ist ab 2022 neu im Olympiaprogramm.