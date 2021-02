Bodypacker transportierte mehr als zwei Kilo Kokain und Heroin

214 Behältnisse - Straßenverkaufswert von halber Million Euro - Auf Flughafen Wien festgenommener 45-Jähriger mittlerweile zu vier Jahren Haft verurteilt - BILD

Mehr als zwei Kilo Kokain und Heroin hat ein Bodypacker transportiert, der auf dem Flughafen Wien in Schwechat aus dem Verkehr gezogen worden ist. Die Drogen von hochprozentiger Qualität hatten nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich vom Montag einen Straßenverkaufswert von knapp einer halben Million Euro. Der Schmuggler wurde mittlerweile am Landesgericht Korneuburg zu vier Jahren Haft verurteilt.

Aufgeflogen war der Mann bereits am 19. September 2020 bei einer gemeinsamen Kontrolle von Polizei und Zoll auf dem Airport. Der aus Brüssel angereiste 45-jährige nigerianische Staatsbürger hatte sich bei einer Befragung in Widersprüche verstrickt. Der Verdacht der Ermittler erhärtete sich in der Folge bei einer CT-Untersuchung in einem Wiener Krankenhaus.

Der 45-Jährige wurde festgenommen und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg in die Justizanstalt Wien-Josefstadt eingeliefert. Dort schied er der Polizei zufolge über drei Tage hinweg nicht weniger als 214 Behältnisse mit Kokain und Heroin zu je etwa zehn Gramm aus. Letztlich wurden 1.905 Gramm Kokain und 200 Gramm Heroin sichergestellt.

Bei den weiteren Ermittlungen wurden dem Mann 29 Schmuggelflüge nach Österreich nachgewiesen. Dazu war der 45-Jährige laut Polizei jedoch nicht geständig.