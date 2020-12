Boehringer kauft Schweizer Biotechfirma für 1,18 Mrd. Euro

Übernahmeziel NBE Therapeutics ist auf neuartige Krebstherapien spezialisiert - Größter Deal seit der Übernahme des Tiermedikamentebereichs von Sanofi 2016

Boehringer Ingelheim baut sein Geschäft mit Krebsmedikamenten mit der Übernahme der Schweizer Biotechfirma NBE Therapeutics aus. Für den Zukauf werden bis zu 1,18 Mrd. Euro auf den Tisch gelegt, wie Deutschlands zweitgrößter Pharmakonzern nach Bayer am Donnerstag mitteilte.

Damit wäre es für das Familienunternehmen der größte Deal seit der Übernahme des Geschäfts mit Tiermedikamenten vom französischen Arzneimittelhersteller Sanofi 2016. Für dieses hatte Sanofi im Tausch das Geschäft mit rezeptfreien Gesundheitsprodukten von Boehringer und zusätzlich 4,7 Mio. Euro erhalten. Es war der bisher bedeutendste Zukauf in der Firmengeschichte der Ingelheimer.

Zur Stärkung seines Krebsgeschäfts hat Boehringer in den vergangenen Jahren bereits einige Deals eingefädelt, darunter die Übernahmen der Biotechfirmen Amal Therapeutics und Vira Therapeutics. Die Baseler NBE hat sich auf neuartige Krebstherapien, sogenannte Antikörper-Wirkstoffkonjugate, spezialisiert. Die Wirkstoffe von NBE sind allerdings noch weit von einer möglichen Marktzulassung entfernt: Das am weitesten fortgeschrittene Präparat des Unternehmens befindet sich derzeit in frühen klinischen Phase-I-Studien und wird zum Einsatz bei Brustkrebs sowie anderen soliden Tumoren getestet.

Im Gesamtwert der Übernahme von 1,18 Mrd. Euro sind erfolgsabhängige Meilensteinzahlungen an NBE bereits berücksichtigt. Das private Schweizer Unternehmen wurde in der Vergangenheit schon vom Wagniskapitalfonds von Boehringer finanziell unterstützt. Den Abschluss des Zukaufs erwartet der Konzern im ersten Quartal 2021.