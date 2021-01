Boeing erlitt 2020 Verlust von fast 12 Milliarden Dollar

Boeing bekommt Milliarden-Auftrag von US-Luftwaffe Der US-Flugzeugbauer Boeing hat einen Milliarden-Auftrag von der US-Luftwaffe erhalten. Es gehe um ein Geschäftsvolumen von 11,9 Milliarden Dollar (8,7 Milliarden Euro), teilte das Verteidigungsministerium am Mittwoch in Washington mit. Dafür solle Boeing in den kommenden acht Jahren das System der B-52-Bomber der Luftwaffe modernisieren.