Börse Frankfurt im Frühhandel mit Abgaben

ifo-Geschäftsklimaindex steigt deutlicher als erwartet - DAX erholt sich in Folge etwas von deutlichen Anfangsverlusten - Continental streicht nach Verlust Dividende für 2020

Verluste haben am Montag den Handelsauftakt am deutschen Aktienmarkt bestimmt. Die Marke von 13.900 Punkten im DAX fiel gleich zum Handelsstart. In Folge des besser als erwartet ausgefallenen ifo-Geschäftsklimaindex gelang ihm jedoch wieder der Sprung über die Marke. Anleger reagieren momentan nervös angesichts steigender Zinsen am Anleihemarkt. Zugleich bereiten die vorerst andauernden Corona-Beschränkungen Sorgen.

Im frühen Geschäft sank der deutsche Leitindex zeitweise um fast eineinhalb Prozent. Zuletzt stand der DAX mit minus 0,59 Prozent bei 13.911,35 Punkten. Für den MDAX der mittelgroßen deutschen Werte ging es um 1,14 Prozent auf 32.014,12 Punkte nach unten.

Das Thema Zinsanstieg komme inzwischen auch an den Aktienmärkten zunehmend an, sagte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners in Frankfurt. "Steigende Finanzierungskosten schlagen unmittelbar auf die Unternehmensgewinne durch. Gleichzeitig werden Anleihen damit wieder eine echte Anlagealternative." Es stelle sich nun die Frage, an welchem Punkt die Notenbanken intervenierten, da steigende Zinsen irgendwann zur Belastung für Unternehmen und Staatshaushalte werden könnten.

Konjunkturdatenseitig richtete sich der Fokus der Anleger am Montagvormittag auf den mit Spannung erwarteten ifo-Geschäftsklimaindex für den laufenden Monat. Dabei konnte der wohl wichtigste deutsche Konjunkturindikator die Analystenerwartungen übertreffen. Gegenüber dem Vormonat stieg der Index von 90,1 auf 92,4 Punkte. Sowohl die derzeitige Lage als auch die Geschäftserwartungen wurden besser eingestuft als zuvor von Expertenseite prognostiziert.

Auch Unternehmensnachrichten standen im Fokus. Im DAX büßten die Aktien von Continental 2,8 Prozent ein und zählten damit zu den schwächsten Werten. Wegen eines Verlustes auf Konzernebene will der Autozulieferer und Reifenhersteller für das Corona-Jahr 2020 keine Dividende zahlen. Analysten sahen in dem vorgeschlagenen Schritt eher ein Zugeständnis angesichts der laufenden Umstrukturierungen und damit einhergehender Werksschließungen und Entlassungen.

Im SDAX dagegen stemmten sich die Anteilsscheine des Nutzfahrzeugzulieferers SAF-Holland gegen den negativen Markttrend. Sie profitierten mit plus 1,2 Prozent davon, dass das Unternehmen seine deutlichen Einbußen im Corona-Jahr 2020 dank eines versöhnlichen Schlussquartals etwas eindämmen konnte.

Ansonsten bewegten Analystenurteile: So hielten sich die Papiere von Beiersdorf mit minus 0,1 Prozent deutlich besser als der Gesamtmarkt. Die US-Bank Goldman Sachs hatte ihre Verkaufsempfehlung für die Aktien des Konsumgüterherstellers gestrichen. Nach der jüngsten Gewinnwarnung und reduzierter Margenannahmen für die Sparten Tesa und Consumer seien die Abwärtsrisiken für die Aktie mittlerweile begrenzt, begründete Analyst Olivier Nicolai sein neues Anlagevotum.

United Internet und Varta gaben im MDAX nach. Varta büßten 5,6 Prozent ein und litten unter einer Verkaufsempfehlung der Privatbank Hauck & Aufhäuser. Analyst Christian Sandherr begründete sein neues Urteil für das Papier des Batterieherstellers vor allem mit dem Ausblick des Unternehmens auf 2021, der klar enttäuscht habe. United Internet verloren 2,2 Prozent. Hier strich das Analysehaus Kepler Cheuvreux seine Kaufempfehlung für die Aktie des Internetdienst-Anbieters.