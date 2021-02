Börse London geht etwas leichter aus Handel

FTSE-100 verliert geringe 0,11 Prozent - Bergbautitel gesucht

Die Börse in London ist in einem negativen europäischen Umfeld ebenfalls im Minus aus dem Handel gegangen, allerdings fielen die Verluste nicht drastisch aus. Der britische Leitindex FTSE-100 gab am Mittwoch um geringe 0,11 Prozent auf 6.524,36 nach.

Im Späthandel belastete eine überwiegend negative Wall Street die Börsen diesseits des Atlantiks. Allerdings hielten in London Bergbauwerte gegen den Negativtrend. So gingen Anglo American (plus 4,75 Prozent), Glencore (plus 2,70 Prozent) und Rio Tinto (plus 2,63 Prozent) höher aus dem Handel.

Die schwer gewichteten Titel von British Petroleum (BP) und Royal Dutch Shell waren uneinheitlich. Jene von BP sanken um 0,23 Prozent. Die A-Anteile von Shell gewannen dagegen 0,15 Prozent.

In der Bankenbranche stiegen HSBC um knapp ein Prozent und Natwest um 0,86 Prozent. Lloyds verloren hingegen 0,12 Prozent. Barclays gingen unverändert aus dem Handel.