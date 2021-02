Börse London im Minus - Unilever, BT, Shell nach Zahlen schwach

FTSE ermäßigt sich um 0,1 Prozent - Quartalszahlen im Fokus

Die Londoner Börse hat am Donnerstag knapp im Minus geschlossen. Der FTSE-100 ermäßigte sich um 0,06 Prozent auf 6.503,72 Punkte. Insgesamt standen sich im britischen Leitindex 63 Kursgewinner und 37 -verlierer gegenüber. Ein Titel notierte unverändert.

Für Bewegung sorgte am Donnerstag die Ergebnisberichtssaison. So verloren Unilver nach Meldung von Zahlen 6,20 Prozent und waren damit die mit Abstand größten Verlierer im FTSE. Vor allem das ausgegebene Umsatzziel des Konzerns dürfte enttäuscht haben, hieß es. Das Unternehmen hat auch einen Strategiewechsel angekündigt und will sich nach dem schwierigen Jahr 2020 nun künftig mehr auf Lifestyle-Produkte konzentrieren.

Größere Verluste verbuchten nach Zahlen auch BT Group. Die Aktien des Telekom-Konzerns verloren 3,22 Prozent. In dem bis Ende Dezember gelaufenen dritten Quartal des Geschäftsjahres 2020/21 ging das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) zum Vorjahr um fünf Prozent auf 1,88 Milliarden britische Pfund zurück, wie das Unternehmen mitteilte. Der bereinigte Umsatz fiel genauso stark auf knapp 5,5 Milliarden Pfund.

Auch der vom Ölkonzern Royal Dutch Shell gemeldete Ergebniseinbruch wurde an der Börse schlecht aufgenommen. Die beiden Aktienkategorien des Konzerns verloren 2,01 bzw. 2,07 Prozent.