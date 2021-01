Börse London legt kräftig zu - FTSE schließt 3,5 Prozent im Plus

Senatswahl in Georgia lässt auf umfangreiches US-Konjunkturpaket hilfen

Der Londoner Aktienmarkt hat am Mittwoch mit starken Gewinnen geschlossen. Der britische Leitindex FTSE-100 stieg um 3,47 Prozent auf 6.841,86 Punkte. Im Fokus stand die Stichwahl um zwei Senatssitze im US-Bundesstaat Georgia.

Bei der Wahl zeichnet sich ein Sieg der Demokraten ab. Die Partei des designierten US-Präsidenten Joe Biden würde damit neben dem Abgeordnetenhaus auch den Senat dominieren. Damit könnte Biden auch die geplanten Konjunkturprogramme politisch leichter durchsetzen.

Gesucht waren in Folge auch in London konjunktursensitive Bankwerte. So waren HSBC mit einem Plus von 9,92 Prozent die Tagesgewinner im FTSE. Sehr fest tendierten angesichts steigender Rohölpreise auch Ölwerte wie Royal Dutch (plus 6,95 Prozent). Saudi-Arabien will mit neuen Kürzungen seiner Ölproduktion die meisten der Staaten in der OPEC+ zu einem Verzicht auf eine Erhöhung der Förderung bewegen, war am Vorabend bekannt geworden.