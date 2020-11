Börse London schließt befestigt, FTSE-100 plus 0,31 Prozent

Milliardenschweres Angebot für RSA Insurance

Der Londoner Aktienmarkt hat am Mittwoch mit Aufschlägen geschlossen. Unterstützt wurde die positive internationale Anlegerstimmung gewertet. Der FTSE-100 Index ging um 0,31 Prozent höher bei 6.385,24 Punkten aus dem Handel. Unter den im Leitindex gelisteten Titeln standen sich 63 Gewinner und 36 Verlierer gegenüber. Zwei Werte zeigten keine Veränderung.

Auf Unternehmensebene stand in London RSA Insurance im Fokus des Geschehens. Der kanadische Versicherer Intact Financial und der dänische Konzern Tryg wollen den britischen Konkurrenten RSA übernehmen. Zusammen bieten die beiden Konzerne 7,2 Milliarden britische Pfund (8,0 Mrd. Euro) für RSA. Der Verwaltungsrat von RSA befürwortet das Vorhaben. Intact und Tryg wollen sich das Geschäft des britischen Versicherers nach der Übernahme aufteilen. Die RSA-Titel reagierten mit einem satten Zuwachs in Höhe von 4,6 Prozent und eroberten damit den Spitzenplatz im FTSE-100.

Easyjet gingen mit minus 0,8 Prozent auf 756,20 Pence aus dem Handelstag. Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Easyjet nach dem Ende der Berichtssaison der europäischen Fluggesellschaften von 510 auf 630 Pence angehoben, die Einstufung aber auf "Equal Weight" belassen.

Etwas unterstützend wurden auch Medienberichte gewertet, die Hoffnung auf ein Handelsabkommen zwischen der Europäischen Union und Großbritannien für die Zeit nach dem Ausscheiden aus dem Binnenmarkt zum Jahresende machten. Meldungen zufolge halten Beteiligte einen Durchbruch Anfang der kommenden Woche für möglich. Großbritannien ist Ende Jänner aus der EU ausgetreten, befindet sich bis zum Jahresende aber noch in einer Übergangsphase, in der weitgehend die gleichen Regeln gelten wie vor dem Brexit.

Veröffentlicht wurden auch Inflationszahlen, diese wirkten sich auf die Aktienkurse aber kaum aus. In Großbritannien hat sich die Inflation im Oktober weiter verstärkt. Im Jahresvergleich sind die Verbraucherpreise um 0,7 Prozent gestiegen. Im September hatte die Inflationsrate 0,5 Prozent betragen, nachdem sie im August bei nur 0,2 Prozent gelegen hatte. Analysten waren für Oktober im Schnitt von einer stabilen Inflationsrate von 0,5 Prozent ausgegangen.