Börse London schließt deutlich fester, FTSE-100 gewinnt 1,6%

Nach Feiertagspause am Montag - Post-Brexit-Einigung zu einem Handelspakt beflügelt

Der Londoner Aktienmarkt hat am Dienstag mit deutlichen Aufschlägen geschlossen. Der FTSE-100 Index ging um 1,55 Prozent höher bei 6.602,65 Punkten aus dem Handel. Unter den im Leitindex gelisteten Titeln standen sich 83 Gewinner und 18 Verlierer gegenüber.

Vor allem in London konnten sich die Anleger dank der jüngsten Brexit-Einigung über deutliche Kursgewinne freuen - zu Wochenbeginn hatte in London wegen eines Feiertags kein Handel stattgefunden. "Sprichwörtlich um fünf vor zwölf" hätten Großbritannien und die EU eine Einigung erzielt, kommentierten die Experten des Analysehauses Jefferies mit Blick auf den zum Jahreswechsel wirksam werdenden britischen EU-Austritt.

Das schlimmste Szenario für den Handel zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich sei abgewendet worden. Deshalb stuften die Jefferies-Analysten britische Aktien auf "Bullish" hoch, prognostizieren ihnen also eine positive Entwicklung.

Unter den Einzelwerten zogen die Papiere von AstraZeneca in London 3,3 Prozent nach oben. In der laufenden Woche wird in Großbritannien die Zulassung eines Impfstoffs gegen Covid-19 erwartet, den das britisch-schwedische Unternehmen gemeinsam mit der Universität Oxford entwickelt hat.

In der Gunst der Anleger weit oben standen auch die Aktien von Diageo. Die Titel des Getränkeherstellers zogen 4,5 Prozent hoch. Beim Handelskonzern Next gab es ein Plus von 4,4 Prozent zu sehen. Unilever verteuerten sich um 3,5 Prozent.

Auf den Verkaufslisten der Anleger standen einige Bankenwerte. Lloyds Banking schwächten sich um 4,8 Prozent ab. Barclays Bank ermäßigten sich um 3,4 Prozent. Natwest fielen um 3,3 Prozent.