Börse London schließt deutlich fester - FTSE-100 gewinnt 1,7 Prozent

Stimmung unter britischen Industrieunternehmen im Dezember aufgehellt - Großbritannien setzt nun zweites Covid-Vakzin ein

Die Londoner Börse hat den ersten Handelstag des neuen Jahres mit deutlichen Aufschlägen beendet. Der FTSE-100 ging mit einem satten Plus von 1,72 Prozent auf 6.571,88 Punkte aus dem Handel. Im britischen Leitindex standen sich insgesamt 73 Kursgewinner und 28 -verlierer gegenüber.

Dabei hatte der "Footsie" im Verlauf sogar noch deutlichere Gewinne verbucht. Stützen konnten dabei auch positiven Konjunkturdaten. Im Dezember hat sich die Stimmung in den britischen Industrieunternehmen spürbar verbessert. Der Industrie-Einkaufsmanangerindex stieg zum Vormonat um 1,9 Punkte auf 57,5 Zähler.

Daneben setzen die Anleger ihre Hoffnungen weiterhin auf die Impfkampagne gegen das Coronavirus. Großbritannien gilt dabei als weltweiter Vorreiter. So hat man im Vereinigten Königreich am Montag damit begonnen mit dem Vakzin der Uni Oxford und des Pharmakonzerns Astrazeneca ein zweites Impfmittel einzusetzen.

Bei den Einzelwerten stachen am Montag in London die Papiere des Online-Glückspielanbieters Entain mit einem Kurssprung von über 25 Prozent ins Auge. Der Konzern erhielt eine neue Übernahmeofferte vom US-amerikanischen Casino-Betreiber MGM Resorts International. Dabei bietet der Konzern rund 8,1 Millionen Pfund was 1.383 Pence je Entain-Aktie entspricht. MGM war im Vorjahr bereits mit einem Angebot abgeblitzt und auch das aktuelle Gebot wurde von Entain abgelehnt.

Die Papiere der Luftfahrtindustrie schlossen hingegen mit satten Kursverlusten. Am unteren Ende der "Footsie"-Kurstafel lagen die Papiere des Triebwerksherstellers Rolls-Royce mit einem Minus von 7,2 Prozent. Auch die Titel der Airline-Holding IAG gaben um deutliche 6,2 Prozent nach.