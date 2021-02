Börse London schließt deutlich im Minus

FTSE-100 verliert 2,5 Prozent - IAG nach Zahlen gesucht

Die Börse in London ist am Freitag mit deutlichen Verlusten ins Wochenende gegangen. Der FTSE-100 verlor 2,53 Prozent auf 6.483,43 Punkte. Belastet wurde der Index vor allem von den Verlusten der schwer gewichteten Rohstoffwerte. Sie waren in den vergangenen Tagen mit der Aussicht auf eine Erholung der Weltwirtschaft durch die Impfkampagnen besonders stark gestiegen, nun dürften Anleger hier Gewinne mitnehmen.

Gesucht waren nach positiv aufgenommenen Zahlen hingegen Aktien der British-Airways-Mutter IAG. Die Titel der Airline-Holding stiegen um 3,06 Prozent und waren damit die Tagesgewinner im FTSE. Der Konzern hat zwar wegen des nahezu brachliegenden Flugverkehrs im vergangenen Jahr einen Verlust von fast sieben Milliarden Euro verbucht, Branchenkenner lobten aber die stark gestiegene Liquidität des Konzerns.