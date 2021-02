Börse London schließt deutlich tiefer - FTSE-100 verliert 1,4%

Negative internationale Anlegerstimmung

Der Londoner Aktienmarkt hat am Donnerstag den Handel mit deutlichen Verlusten beendet. Auch die britische Börse schloss sich am Berichtstag der negativen internationalen Anlegerstimmung an. Sowohl am Festland in Europa als auch an der Wall Street herrschten negative Vorzeichen vor.

Der FTSE-100 Index ging um 1,40 Prozent tiefer bei 6 617,15 Punkten aus dem Handel. Unter den im Leitindex gelisteten Titeln standen sich 18 Gewinner und 83 Verlierer gegenüber.

Unter den Einzelwerten verbuchten Barclays-Papiere ein deutliches Minus von 4,4 Prozent. Die britische Großbank tritt nach einem starken Jahresendspurt vor allem im Geschäft an den Kapitalmärkten auf die Euphoriebremse. Die Bank setzte sich zwar konkrete Ziele für das laufende Jahr wie eine steigende Rendite auf das Kapital, verwies aber auf die anhaltende Unsicherheit wegen der Corona-Krise.

Die Aktie von British American Tobacco (BAT) verbilligten sich um 1,7 Prozent auf 2.594.50 Pence. Die Deutsche Bank hat die Einstufung für den Tabakkonzern nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 4.000 Pence belassen. Die Kennziffern des Tabakkonzerns hätten im Rahmen der Erwartungen gelegen, schrieb der zuständige Analyst.

Die Titel von Rio Tinto gingen unverändert bei 6.235 Pence aus der Börsensitzung. Auch hier gab es eine neue Analystenmeinung. Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für den Bergbaukonzern nach vorgelegten Jahreszahlen von 5.500 auf 5.800 Pence angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Investmentstory drehe sich vor allem um die Fertigkeit des Unternehmens, durch den gesamten Zyklus hindurch robuste Liquiditätszuflüsse zu gewährleisten und beträchtliche Barmittel an die Aktionäre auszuschütten, hieß es von Expertenseite.