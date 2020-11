Börse London schließt erneut sehr fest

FTSE-100 zieht um 1,79 Prozent an - Coronavirus-Impfstoff bleibt im Fokus

Der Londoner Aktienmarkt hat am Dienstag erneut mit deutlichen Kursgewinnen geschlossen. Der FT-SE-100 Index ging um 110,56 Einheiten oder 1,79 Prozent höher bei 6.296,85 Punkten aus dem Handel.

Nach den deutlichen Kursaufschlägen zu Wochenbeginn zeigten sich die Investoren an der Londoner Börse auch am Dienstag wieder in Kauflaune. Am Vortag hatte vor allem die Aussicht auf einen baldigen Impfstoff gegen das Coronavirus sowie der Wahlsieg des Demokraten Joe Biden in den USA für satte Kursgewinne an den europäischen Aktienmärkten gesorgt.

Am Berichtstag rückten auch aktuelle Konjunkturnachrichten wieder in den Fokus: Die Arbeitslosigkeit in Großbritannien hat wie erwartet zugenommen. Auf Quartalssicht stieg die Zahl der Erwerbslosen jedoch so schnell wie seit der Finanzkrise nicht mehr. In den drei Monaten bis September schnellte die Arbeitslosenquote demnach von 4,5 auf 4,8 Prozent nach oben. Dies war von Analysten im Schnitt erwartet worden.

Unter den Einzelwerten in London konnten Rolls Royce mit plus sieben Prozent an die massiven Vortagesgewinne anknüpfen. Laut Marktbeobachtern kann der Konzern wie auch andere Flugzeugbauer und Fluggesellschaften von den jüngsten Daten zu einem Corona-Impfstoff profitieren. Auch die Aktien der Airline-Holding IAG legten erneut deutlich zu und gewannen 5,9 Prozent. Bei den Ölwerten kletterten BP gut fünf Prozent nach oben.

Aktien von Astrazeneca schlossen 2,8 Prozent höher bei 8.530 Pence. Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung auf "Hold" mit einem Kursziel von 8.100 Pence beibehalten. Goldman Sachs hat Astrazeneca trotz positiv bewerteter klinischer Studienergebnisse auf "Sell" mit einem Kursziel von 6.400 Pence belassen. JPMorgan hat die Einstufung "Overweight" mit einem Kursziel von 9.500 Pence bestätigt.