Börse London schließt etwas fester, FTSE gewinnt 0,4 Prozent

Biden-Angelobung im Fokus - BHP, Burberry nach Zahlen gesucht

Die Londoner Börse hat am Mittwoch etwas fester geschlossen. Der FT-SE-100 stieg um 0,41 Prozent auf 6.740,39 Punkte. Auch in London stützte die Aussicht auf ein US-Konjunkturpaket des designierten neuen US-Präsidenten Joe Biden die Kurse.

Knapp vor der Angelobung dürften sich aber einige Anleger aus Angst vor weiteren Unruhen in Washington noch zurück gehalten haben. Zudem wurde die Börsenstimmung in London von der für exportlastige Unternehmen ungünstigen Pfund-Stärke gebremst.

Für Impulse sorgten auch einzelne Unternehmensnachrichten. So stiegen BHP um 2,77 Prozent, nachdem sich der Bergbaukonzern positiv zum Ausblick geäußert hatte. Auch andere Titel der Branche waren in Folge gesucht.

Zu den weiteren Tagesgewinnern im FTSE zählten nach einem positiven Ausblick Burberry mit einem Plus von 3,85 Prozent. Der Luxusgüterherstellers hatte zwar für das abgelaufene Quartal einen Umsatzrückgang gemeldet, ist aber angesichts der soliden Entwicklung in der Region zuversichtlich für weiteres Wachstum in Asien.