Börse London schließt etwas höher

FTSE-100 legt 0,42 Prozent zu - Hoffnung auf rasche Brexit-Einigung stützt Kurse am britischen Aktienmarkt

Die Börse in London ist am Donnerstag etwas höher aus dem Handel gegangen. Der FSTE-100 legte 0,42 Prozent auf 6.490,27 Punkte zu. 73 Kursgewinnern standen 28 -verlierer gegenüber.

Gestützt wurde der britische Aktienmarkt vor allem von den jüngsten Entwicklungen bei den Brexit-Verhandlungen, wo sich die Anzeichen für eine rasche Einigung mehren. Der irische Außenminister Simon Coveney sagte, dass es seiner Einschätzung zufolge eine gute Chance auf eine Übereinkunft in den nächsten Tagen gebe. Nun gelte es Nerven zu bewahren und auf EU-Chefunterhändler Michel Barnier zu vertrauen. Dann könne es ein Abkommen "in den nächsten paar Tagen" geben.

Zuvor hatte bereits der britische Sender BBC von einer voraussichtlichen Einigung "in den kommenden Tagen" berichtet. Nach dem EU-Austritt ist Großbritannien bis Ende des Jahres in einer Übergangsphase, in der noch EU-Regeln gelten. Um die künftigen Beziehungen wird seit Monaten gerungen.

Am Devisenmarkt wertete das daraufhin Pfund auf und erreichte im Handel mit dem US-Dollar den höchsten Stand seit Dezember 2019. Zuletzt hatte die Hoffnung auf ein Abkommen mehrfach für Auftrieb beim Pfund gesorgt.

Unterdessen wurde bekannt, dass sich die Unternehmensstimmung in Großbritannien im November weniger als erwartet eingetrübt hat. Der Einkaufsmanagerindex fiel um 3,1 Punkte auf 49,0 Zähler, wie das Forschungsunternehmen IHS Markit laut einer zweiten Schätzung mitteilte. Analysten hatten mit einer Bestätigung der Erstschätzung von 47,4 Punkte gerechnet. Mit einem Wert von unter 50 Punkten signalisiert der Indikator einen Rückgang der wirtschaftlichen Aktivität.

Auf Unternehmensseite haben mehrere große Supermarktketten - darunter Tesco, Sainsbury's und Morrisons - in Großbritannien angekündigt, Unternehmenssteuern in Höhe von mehreren Hundert Millionen Pfund nachzahlen zu wollen. Die Steuern waren ihnen eigentlich wegen der Coronavirus-Pandemie für das laufende Finanzjahr erlassen worden. Die Aktien von Sainsbury's stiegen um 4,14 Prozent und die Titel von Tesco um 1,84 Prozent, während die Aktien von Morrisons um knappe 0,17 Prozent tiefer aus dem Handel gingen.

Zu den schwächsten Werten im FTSE-100 gehörten die Anteilsscheine von GlaxoSmithKline mit einem Minus von 1,35 Prozent auf 1.374,80 Pence. Hier könnte eine negative Analystenstimme belastet haben. Die Schweizer Großbank UBS hat GlaxoSmithKline von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 1.730 auf 1.440 Pence gesenkt. Bis mehr bekannt sei zur Abtrennung der Consumer-Sparte, sollten Anleger in Wartestellung gehen, schrieb Analystin Laura Sutcliffe.