Börse London schließt etwas schwächer

Uneinheitliches Umfeld - Positive Wall Street-Impulse - Corona-Sorgen belasten

Der Londoner Aktienmarkt hat am Freitag mit etwas schwächerer Tendenz geschlossen. Der FTSE-100 Index ging um 22,55 Einheiten oder 0,36 Prozent tiefer bei 6.316,39 Punkten aus dem Handel.

Das europäische Umfeld fand zu Wochenschluss keine klare Richtung. Positive Impulse kamen allerdings von der freundlich tendierenden Wall Street. An den Finanzmärkten rückte die Hoffnung auf einen wirksamen Corona-Impfstoff kurz vor dem Wochenende etwas in den Hintergrund und der starke Anstieg der Neuinfektionen wieder stärker in den Vordergrund, kommentierte ein Börsianer.

Aktuell werde auf Fakten geschaut, kommentierte Marktbeobachter Timo Emden. Die Börsen müssten sich daher weiterhin mit der Viruskrise auseinandersetzen, denn nach wie vor stelle sich die Frage, wie wirksam der bereits hochgejubelte Impfstoff tatsächlich sei und wie rasch durchgeimpft werden könne.

Am Nachmittag rückten aktuelle US-Wirtschaftsdaten ins Blickfeld der Investoren: In den USA sind die Erzeugerpreise im Oktober erneut gestiegen. Sie legten im Jahresvergleich um 0,5 Prozent zu, wie das Arbeitsministerium mitteilte. Volkswirte hatten lediglich ein Anstieg um 0,4 Prozent erwartet.

Die Stimmung der US-Konsumenten hat sich im November hingegen überraschend eingetrübt. Das Barometer für das Verbrauchervertrauen fiel auf 77,0 Zähler von 81,8 Punkten im Oktober. Von Reuters befragte Experten hatten mit einem leichten Anstieg gerechnet.

Unter den Einzelwerten zeigten sich in London Rolls Royce mit plus 4,11 Prozent unter den größeren Gewinnern. Am Vortag hatten die Titel noch deutlich Federn lassen müssen. Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Rolls-Royce von 30 auf 50 Pence angehoben, die Einstufung aber auf "Underweight" belassen. Die Nachricht zur Wirksamkeit eines möglichen Corona-Impfstoffes rechtfertige bei den Aktien der europäischen zivilen Luftfahrtunternehmen höhere Bewertungsmultiplikatoren, schrieb Analyst David Perry in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie.

In einem europaweit starken Banksektor zogen die Titel von Lloyds Banking um 3,73 Prozent an. Die Anteilsscheine der Natwest Group konnten sich um 2,57 Prozent steigern.