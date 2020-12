Börse London schließt etwas tiefer

FTSE-100 verliert 0,28 Prozent - Brexit weiter im Mittelpunkt

Die Börse in London hat am Dienstag etwas tiefer geschlossen. Der FTSE-100 verlor 0,28 Prozent auf 6.513,32 Punkte. 59 Kursgewinnern standen 41 -verlierer gegenüber, ein Titel ging unverändert aus dem Handel.

Während die Leitbörsen in der Eurozone einheitlich zulegten, ging es am britischen Aktienmarkt leicht nach unten. Weiter blieben die Gespräche zu den künftigen Beziehungen zwischen Europäischer Union (EU) das bestimmende Thema in London. Größere Neuigkeiten gab es dabei jedoch keine zu vermelden. Zuletzt haben sich die britischen Schafzüchter angesichts des drohenden "No Deal"-Szenarios zu Wort gemeldet.

Sollten sich Großbritannien und die EU nicht mehr auf einen Handelsvertrag einigen, werden ab dem 1. Jänner Zölle auf Ein- und Ausfahren erhoben. "Wenn das über Nacht auf unsere Produkte drauf geschlagen würde, muss man kein Genie sein, um zu verstehen, dass das ernsthafte Konsequenzen für viele Menschen hätte", sagte Thomas Carrick, Vorstand der National Sheep Association (NSA) im Norden Englands.

Unterdessen ist die Arbeitslosigkeit in Großbritannien inmitten der Coronakrise weiter gestiegen. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich in den drei Monaten bis Oktober um 0,1 Prozentpunkte auf 4,9 Prozent, wie das Statistikamt ONS mitteilte. Das ist der höchste Stand seit dem Jahr 2016. Analysten hatten im Schnitt mit einem deutlicheren Anstieg auf 5,1 Prozent gerechnet.

Auf Unternehmensseite blieb es weitgehend ruhig, jedoch lagen einige neuen Analysteneinschätzung vor. So hat Goldman Sachs sein Kursziel für Reckitt Benckiser in einer Branchenstudie von 7.450 auf 6.850 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Mit seinen für Konsumgüterhersteller angepassten Schätzungen und Kurszielen reflektiere er die jüngsten Unternehmensprognosen, Branchentrends und Währungsbewegungen, schrieb Analyst Olivier Nicolai. Die Reckitt-Benckiser-Aktie fiel um 2,08 Prozent auf 6.408 Pence.

In der selben Studie hob der Goldman-Analyst sein Kursziel für die Unilever-Titel von 5.430 auf 5.500 Pence an und bestätigte seine Anlageempfehlung "Buy". Die Unilever-Aktien verloren 1,40 Prozent auf 4.302 Pence.

Außerdem hat die Schweizer Großbank UBS ihr Kursziel für die Titel von Diageo von 2.800 auf 3.300 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Unternehmen bleibe einer der bevorzugten Namen in der Getränke-Branche, schrieb Analyst Nik Oliver in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er erwarte zudem ab dem Geschäftsjahr 2021/2022 eine Rückkehr zum Wachstum. Die Diageo-Titel büßten 1,84 Prozent auf 2.939 Pence ein.