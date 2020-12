Börse London schließt fester, Brexit-Verhandlungen im Fokus

FTSE gewinnt 0,7 Prozent - Mögliche Einigung in letzter Minute rückt näher

Die Londoner Börse hat am Mittwoch fester geschlossen. Der britische Aktienindex FTSE-100 stieg um 0,66 Prozent auf 6.495,75 Punkte. Angetrieben wurde der Markt von Meldungen, dass ein Brexit-Handelspakt in greifbare Nähe gerückt ist.

Es sei "möglich, aber alles andere als sicher", dass noch am Mittwoch ein Abkommen mit der EU vereinbart werde, hieß es aus britischen Regierungskreisen. Ähnliche Signale kamen auch von Seiten der Europäischen Union. "Wir sind jetzt in der Endphase", sagte ein EU-Vertreter am Nachmittag. Gelänge eine Einigung, könnte ein harter wirtschaftlicher Bruch beider Seiten zum Jahresende im letzten Augenblick vermieden werden.

Die Aussicht auf eine Einigung stärkte das britische Pfund, belastete damit aber die Aktienkurse exportorientierter Unternehmen. Die Gewinne des britischen FTSE-Index fielen damit geringer aus, als die Aufschläge an anderen europäischen Aktienmärkten. Für Verunsicherung sorgten zudem weiter Meldungen über eine vor allem in Großbritannien grassierende neue Variante des Corona-Virus.

Gut gesucht waren in London vor allem Bankwerte wie Lloyds Banking (plus 7,00 Prozent). Unter den größeren Gewinnern fanden sich auch die Titel der British Airways-Mutter IAG mit einem Aufschlag von 6,27 Prozent.