Börse London schließt fester - FTSE-100 gewinnt 1,4 Prozent

Anleger schöpfen aus Impfstoff-Hoffnungen Mut

Die Londoner Börse ist am Mittwoch mit satten Aufschlägen aus dem Handel gegangen. Der FTSE-100 schloss mit plus 1,35 Prozent auf 6.382,10 Punkte und konnte damit auch andere europäische Leitmärkte klar abhängen. Zum Vergleich: Euro-Stoxx-50 plus 0,7 Prozent und DAX in Frankfurt plus 0,4 Prozent.

Die Marktteilnehmer scheinen aus den positiven Impfstoff-Nachrichten zu Wochenbeginn weiterhin Mut zu schöpfen. Zwar hat die Corona-Pandemie vor allem Europa und die USA nach wie vor fest im Griff. Mit der neuerlichen Hoffnung auf einen baldigen Impfstoff erhalten die konjunkturellen Aussichten jedoch wieder Auftrieb.

Am Montag dieser Woche hatte der deutsche Konzern BioNTech und der US-Pharmariese Pfizer im Rennen um einen Covid-Impfstoff für Aufsehen gesorgt. Der von ihnen gemeinsam entwickelte Impfstoffkandidat bietet laut Angaben einen mehr als 90-prozentigen Schutz vor Covid-19.

Unter den größten Gewinnern im "Footsie" fanden sich die Anteilsscheine der Airline-Holding IAG mit satten Aufschlägen von 8 Prozent. Die krisengebeutelte Reisebranche würde von einem möglichen Impfstoff gegen das Coronavirus besonders profitieren. Auf Wochenbasis bauten die IAG-Titel bisher ein starkes Kursplus von rund 38 Prozent.

Ein anderer Krisenverlierer lag am unteren Ende der Kurstafel. Die Papiere des Triebwerksherstellers Rolls Royce verloren 8 Prozent, nachdem sie in der bisherigen Handelswoche ebenso bisher deutlich zugelegt hatten. Auch hier steht auf Wochensicht ein sattes Plus von über 27 Prozent.