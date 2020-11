Börse London schließt fester, FTSE-100 gewinnt 1,7 Prozent

Positive Impfstoff-Zwischenergebnisse geben Auftrieb - Vodafone schraubt seine Jahresprognose leicht nach oben

Die Londoner Börse hat am Montag mit klaren Aufschlägen geschlossen. Der FTSE-100 gewann deutliche 1,66 Prozent auf 6.421,29 Punkten. Insgesamt standen sich im britischen Leitindex 68 Kursgewinner und 33 -verlierer gegenüber.

Für gute Stimmung sorgten zum Wochenauftakt neben starken Konjunkturdaten aus China und Japan vor allem neuerliche Erfolgsmeldungen von einem möglichen Covid-Impfstoff. Der US-Biotechkonzern Moderna vermeldete am Montag, dass sein Impfstoff in einer Zwischenanalyse einen 94,5-prozentigen Schutz vor der Lungenkrankheit Covid-19 aufzeigte. Moderna erwarte, in den kommenden Wochen in den USA eine Notfallgenehmigung beantragen zu können.

Vorsichtig optimistische Töne folgten unterdessen von den Verhandlungen rund um Brexit-Anschlussabkommen zwischen Großbritannien und der Europäischen Union (EU). "Es gab einige Fortschritte in eine positive Richtung in den letzten Tagen", schrieb der britische Brexit-Unterhändler David Frost kurz vor seiner Ankunft zu einer neuen Gesprächsrunde in Brüssel am Sonntag auf Twitter.

Branchenseitig waren im FTSE-100 wie auch an den restlichen Leitbörsen in Europa die Aktien der Luftfahrtbranche gut gesucht. Ein satte Kursplus von 9,8 Prozent bauten dabei die Aktien der Airline-Holding IAG. Auch Papiere des Triebwerksherstellers Rolls Royce machten einen Satz von über 9,9 Prozent.

Dahinter gehörten mit satten Aufschlägen von 6,9 Prozent auch die Anteilsscheine des Mobilfunkkonzerns Vodafone zu den größten Gewinnern. Ein deutlich besser als erwartetes Geschäftsquartal lässt den britischen Konzern seine Jahresprognose leicht nach oben schrauben. Für das Gesamtjahr 2020/2021 rechnet der Konzern nun mit einem bereinigten Betriebsergebnis (Ebitda) zwischen 14,4 und 14,6 Milliarden Euro. Im Vorjahr waren 14,5 Milliarden Euro erzielt worden.