Börse London schließt fester, Ölwerte gut gesucht

FTSE gewinnt 0,9 Prozent - Ölaktien nach OPEC-Beschluss gesucht - Brexit-Verhandlungen weiter im Fokus - BILD

Die Börse in London hat am Freitag mit Gewinnen geschlossen. Der britische Aktienindex FTSE-100 stieg um 0,92 Prozent auf 6.550,23 Punkte. 50 Gewinnern im Index standen 49 Kursverlierer gegenüber, zwei Titel schlossen unverändert.

Angetrieben wurde der FTSE vor allem von der starken Performance einiger Ölwerte. So fanden sich BP mit einem Plus von 3,92 Prozent an der Spitze im Index. Royal Dutch belegten mit einem Aufschlag von 3,39 Prozent Platz drei. Hintergrund der guten Nachfrage in Energiewerten waren die jüngsten Beschlüsse der OPEC.

Das Ölkartell und seine Kooperationspartner (OPEC+) drehen den Ölhahn wieder etwas weiter auf. Gut aufnehmen dürften die Rohstoffmärkte derzeit, dass trotz widersprüchlicher Forderungen im Vorfeld generell eine Einigung zur teilweisen Beibehaltung der Förderkürzungen erzielt wurde. Als ölpreisstützend wurde von Analysten auch gewertet, dass die OPEC die Coronakrise weiter genau beobachtet und flexibel reagieren will.

Aufmerksam verfolgt werden am Aktienmarkt auch alle Entwicklungen rund um den Brexit. In der Schlussphase der Gespräche über einen Brexit-Handelspakt haben beide Seiten zuletzt den Druck erhöht. Laut britischen Regierungskreisen sollen die Gespräche am Freitagabend fortgesetzt werden. Sollte trotz der intensiven Bemühungen nicht rechtzeitig eine Einigung gelingen, drohen vom Jahreswechsel an Zölle und hohe Handelshürden zwischen Großbritannien und der EU.