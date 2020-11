Börse London schließt gut behauptet

Die Börse in London hat am Freitag gut behauptet geschlossen. Der FTSE-100 befestigte sich geringfügig um 0,07 Prozent auf 5.910,02 Punkte. In London sorgte neben dem ungewissen US-Wahlausgang und der Coronakrise auch die Unsicherheit rund um den Brexit für verhaltene Stimmung.

Gesucht waren unter den Einzelwerten Aviva und legten 2,10 Prozent zu. Die Aktien des Versicherungskonzerns profitierten damit von den am Freitag gemeldeten, guten Quartalszahlen des Branchenkollegen Allianz. Sehr schwach zeigten sich hingegen einmal mehr Rolls Royce. Die Aktien des Triebwerksherstellers waren mit einem Minus von 6,66 Prozent die Tagesverlierer im FTSE.