Börse London schließt im Minus - FTSE-100 gibt 0,80 Prozent ab

Rolls-Royce und Bankentitel sehr schwach

Die Börse in London ist am Freitag in einem negativen europäischen Börsenumfeld ebenfalls mit Verlusten aus dem Handel gegangen. Der FTSE-100 gab um 0,80 Prozent auf 6.546,75 Zähler nach. Der breiter gefasste FTSE-250 verlor 0,68 Prozent auf 19.622,15 Punkte.

Kurz vor Ablauf der wohl letzten Frist für einen Brexit-Handelsvertrag am Sonntag rechnen die EU und Großbritannien kaum noch mit einem Durchbruch. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hält es inzwischen für wahrscheinlicher, dass mit dem ehemaligen Mitgliedsland kein Handelspakt vereinbart werden kann, als dass es eine Einigung gibt. Noch pessimistischer sind die Töne aus London. Premier Boris Johnson warnte am Freitag davor, dass ein Scheitern "sehr, sehr wahrscheinlich" sei. Einem Bericht von Morgan Stanley zufolge könnte der FTSE-250 in einem No-Deal-Szenario bis zu 10 Prozent verlieren.

Branchenseitig zeigten sich am Freitag vor allem Bankenwerte im Minus. Die Wertpapiere der ehemaligen Royal Bank of Scotland, Netwest, sackten um 6,67 Prozent ab. Hier dürfte auch eine negative Analystenstimme der JPMorgan ins Gewicht gefallen sein. Barclays verloren 4,02 Prozent und Lloyds 4,49 Prozent.

Die größten Abgaben verzeichneten allerdings am heutigen Handelstag im FTSE-100 die Wertpapiere des Triebwerkbauers Rolls-Royce. Sie sackten um 7,87 Prozent ab. Der Konzern hatte zuvor Prognosen zu wichtigen Kennzahlen heruntergeschraubt.