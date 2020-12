Börse London schließt im Minus, FTSE-100 verliert 0,2 Prozent

EU sieht trotz Zeitdruck noch Chancen auf Einigung auf Handelsabkommen nach Brexit - Ölwerte nach OPEC-Prognose im Minus

Die Londoner Börse ist am Montag mit knappen Verlusten aus dem Handel gegangen. Der britische Leitindex FTSE-100 verlor 0,23 Prozent auf 6.531,83 Einheiten. Insgesamt standen sich im "Footsie" 72 Kursgewinner und 29 -verlierer gegenüber. An den restlichen Leitbörsen in Europa ging es hingegen zum Wochenauftakt bergauf.

Eigentlich hätte es bis zum gestrigen Sonntag in den Verhandlungen zwischen der Europäischen Union (EU) und Großbritannien rund um ein Handelsabkommen nach dem Brexit eine Einigung geben sollen. Die selbst gesetzte Frist war allerdings ohne Einigung verstrichen. Nun finden die Gespräche eine Fortsetzung, was auch unter Anlegern die Hoffnung auf einen Deal erneut nährt.

Die EU sieht trotz des extremen Zeitdrucks noch Chancen auf eine Einigung. Die nächsten Tage seien entscheidend, schrieb EU-Unterhändler Michel Barnier am Montag auf Twitter. Mit dem 1. Jänner 2021 läuft die Übergangsfrist nach dem Brexit ab und das Jahresende naht, womit kaum mehr Zeit für eine Ratifizierung eines möglichen Vertrags bleibt.

Bei den Einzelwerten in London gaben die Papiere des britischen Pharmakonzerns Astrazeneca um 5,7 Prozent nach, womit sie das Schlusslicht im "Footsie" markierten. Der Konzern will für insgesamt 39 Milliarden US-Dollar seinen US-Konkurrenzen Alexion kaufen. Durch die Übernahme will Astrazeneca sein Geschäft mit Medikamenten gegen seltene Erkrankungen ausbauen, auf das Alexion spezialisiert ist. Das US-Unternehmen kommt aktuell auf einen Jahresumsatz von rund 5 Milliarden Dollar.

Auch die Papiere der Ölkonzerne Royal Dutch Shell (minus 2,5 Prozent) und BP (minus 2,0 Prozent) rutschten deutlich ab. Das obwohl sie im Verlauf klare Zugewinne verbuchen konnten. Grund dürfte die etwas pessimistischere Prognose der OPEC hinsichtlich der Ölnachfrage im kommenden Jahr 2021 gewesen sein.