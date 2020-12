Börse London schließt im Minus

FTSE-100 steuert auf Jahresminus von rund 14 Prozent zu - Morgen noch verkürzter Handel in London - Unterhaus stimmt Brexit-Handelspakt zu

Die Londoner Börse hat am Mittwoch mit Verlusten geschlossen. Der britische Leitindex FTSE-100 ging mit einem Minus von 0,71 Prozent bei 6.555,82 Punkten aus dem Handel. Dabei standen sich im "Footsie" insgesamt 13 Kursgewinner und 80 -verlierer gegenüber. Drei Titel schlossen unverändert.

Aus Jahressicht steht beim britischen Leitindex ein sattes Minus von fast 14 Prozent. Die Querelen rund um den Brexit und die damit verbundenen Unsicherheiten haben 2020 für deutlichere Verluste als an den restlichen Leitbörsen in Europa gesorgt. Am morgigen Silvestertag findet in London ebenso ein Handel statt, wenn auch nur verkürzt.

Obwohl es zuletzt lange Zeit nicht danach aussah, endet das Jahr in Sachen Brexit doch noch mit einem Happy-End. Am Mittwoch hat auch das britische Unterhaus dem Brexit-Handelspakt zwischen Großbritannien und der Europäischen Union (EU) zugestimmt. Vermutlich wird das Gesetz allerdings erst nach Mitternacht in Kraft treten, da auch das Oberhaus dafür stimmen und die Queen ihre informelle Zustimmung erteilen muss.

Auch aufseiten der Corona-Impfstoff gab es zur Wochenmitte Neuigkeiten aus Großbritannien. Als erstes Land weltweit hat das Vereinigte Königreich den Covid-Impfstoff des britischen Pharmakonzerns Astrazeneca zugelassen. Der Konzern hatte sein Vakzine in Zusammenarbeit mit der Universität von Oxford entwickelt. An der Londoner Börse ging es für die Titel von Astrazeneca um 0,8 Prozent nach unten.