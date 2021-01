Börse London schließt im Minus

FTSE-100 verliert 0,63 Prozent - Index hält sich damit aber weit über Tagestief - Prudential-Aktien von möglicher Kapitalerhöhung belastet

Die Börse in London hat am Donnerstag mit Kursverlusten geschlossen. Der FTSE-100 ging um 0,63 Prozent tiefer bei 6.526,15 Punkten aus dem Handel. Im Frühhandel war er zwischenzeitlich jedoch sogar fast zwei Prozent im Minus gelegen. Der Kursrutsch in New York vom Vorabend hatte die Börsen diesseits des Atlantiks zunächst in Mitleidenschaft gezogen.

Nachdem die Wall Street am Nachmittag dann aber im Plus eröffnete, stützte dies auch die Kurse in Europa. Die Leitbörsen der Eurozone drehten sogar noch ins Plus, was dem britischen Aktienmarkt jedoch nicht mehr gelang. Allerdings beendete der "Footsie" den Handelstag deutlich über seinem Tagestief.

Bei den Einzelwerten sorgte Prudential mit einem Kursrutsch von 7,8 Prozent für Aufsehen. Der Lebensversicherer erwägt eine Kapitalerhöhung. Außerdem verfolgt er nun Pläne für eine Abspaltung seiner US-Tochter Jackson National Life. Im Laufe des zweiten Quartals 2021 sollen Jackson-Aktien an die bestehenden Prudential-Aktionäre ausgegeben werden.

Daneben verloren die Aktien von Astrazeneca 1,7 Prozent. Der offene Streit zwischen der Europäischen Union und dem Pharmakonzern um dessen Corona-Impfstoff kommt bei Marktteilnehmern nicht gut an: "Dieser Vorfall könnte in den kommenden Tagen noch explosiver werden", sagte Analyst Jim Reid von der Deutschen Bank. Im Gespräch ist nun ein "Impfgipfel" zur Lösung der Misere.

Dagegen konnten die Titel von Easyjet ihre anfänglichen Verluste aufholen und schließlich um deutliche 4,6 Prozent höher aus dem Handel gehen. Wegen der Corona-Beschränkungen wird der Billigflieger von Jänner bis März zwar höchstens zehn Prozent der Fluge durchführen. Die Zahlen für das erste Quartal seien trotz allem wie erwartet, erklärt Easyjet-Chef Johan Lundgren in einer Telefonkonferenz.

Fester tendierten auch die Diageo-Titel mit einem Plus von 3,2 Prozent. Der Spirituosenkonzern hat im ersten Geschäftshalbjahr weniger Getränke verkauft und geringere Einnahmen erzielt. Dennoch schlug sich das Unternehmen damit besser als gedacht. Der Umsatz ist um 4,5 Prozent auf 6,9 Milliarden Pfund gefallen. Bereinigt um negative Wechselkurseffekte wäre aber ein leichtes Plus erzielt worden.